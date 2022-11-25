Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Olay ilçeye bağlı Alaplı Yenidoğanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orçun A.'nın seyir halinde kullandığı 67 LD 495 plakalı otomobilin motor kısmından henüz sebebi belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Araçtan son anda çıkan Orçun A., otomobilini yol kenarına park ederek hemen itfaiyeye haber verdi. Aracı saran yangın, Alaplı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken yangına, aracın tüplü olmasının neden olduğu tahmin ediliyor.

Ertuğrul Yüksel

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