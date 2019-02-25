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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!!!

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!!!
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!!!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde seyir halindeyken bir anda motor kısmı tutuşan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi Seymen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emel A. idaresindeki 41 GD 705 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Emel A., durdurduğu otomobilden inerek, panikle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu otomobilde çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Enes Azmak
 

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