Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Edinilen bilgiye göre; olay Esentepe Mahallesi Yeşil Meydan Caddesinde yaşandı. Öğle saatlerinde seyir halinde olan 26 AC 996 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Çıkan dumanlar kısa sürede aracı sararken, bu esnada akü de patladı.

Sürücü aracını durdurup kendisini güçlükle dışarı attı. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle bölgeye kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yanan araca müdahale etti. Tazyikli suyla yanan otomobili söndüren itfaiye ekipleri, LPG ve elektrik aksamını söktü.

Öte yandan olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

Mustafa Kaplan - Çağatay Gür

