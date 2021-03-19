Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ayşe A. idaresindeki 41 AFJ 731 plakalı Renault marka otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilinden duman çıktığını gören sürücü, otomobilini güvenli bir yere çekerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Dumanlar kısa süre içerisinde kendisini alevlere bıraktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Otomobilin motor kısmının tamamen yandığı öğrenilirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Hakan Öztürk

