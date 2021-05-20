Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Zonguldak-Ankara Karayolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine giden otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aracının alev aldığını fark eden araç sürücüsü otomobilden çıktı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren araç sürücüsü itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Alev topuna dönen araç kısa sürede küle dönerken kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen araç tamamen kullanılmaz hale geldi.

Sertaç Özdemir

