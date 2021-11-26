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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Eşme İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 KY 935 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü T.A., seyir halindeyken otomobilden koku almaya başlayınca aracını yol kenarına çekip durdu. Duman çıktığını gören sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Fehime Kartal

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