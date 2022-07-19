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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!

Adıyaman’da, seyir halinde olduğu esnada alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Nuri E. idaresindeki 44 NH 605 plakalı otomobil, Palanlı köyü yakınlarında alev aldı. Otomobilin motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

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