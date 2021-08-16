Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü!

Olay, Yenicami Mahallesi Karayalçın Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 35 AJ 2989 plakalı otomobilden seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü saniyeler içerisinde tüm otomobili saran alevlerden kendini dışarı atarak kurtardı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Levent Tuncer

