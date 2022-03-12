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Seyir halindeki otomobil takla attı: 2 yaralı

Seyir halindeki otomobil takla attı: 2 yaralı
Seyir halindeki otomobil takla attı: 2 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Çatak yolu Karataşlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 80 AAU 254 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü M.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Merden İslah
 

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