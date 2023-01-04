Seyir halindeki otomobil tel çitlere çarparak takla attı

Kaza, D 400 Karayolunda gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. H.N.'nin kullandığı otomobil, seyir halindeyken önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırdı ve yoldan çıkarak orta refüjdeki tel çitlere vurarak devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan sürücü H.N. ve O.E.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Demirci



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