Seyir halindeki otomobil yandı!

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Akçakoca'dan Düzce istikametine gitmekte olan Mustafa A. idaresindeki 54 TC 918 plakalı araç Beyciler sapağı mevkiine geldiğinde bir anda motoru alev aldı. Motordan alevler çıktığını gören sürücü kendisini dışarı atarken, alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldız

