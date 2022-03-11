İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seyir halindeki otomobilin motoru yandı

Seyir halindeki otomobilin motoru yandı
Seyir halindeki otomobilin motoru yandı

Kocaeli’de seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı. Dumanı fark eden sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Yahyakaptan Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.'ye ait 41 AIH 811 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Motor kısmında çıkan dumanı fark eden S.T., otomobili sağa çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik - Adil Özdemir
 

İLGİLİ HABER
Artvinde park halindeki araç yandı Artvin’de park halindeki araç yandı
İLGİLİ HABER
Çocuklarıyla seyir halinde olduğu araç yandı Çocuklarıyla seyir halinde olduğu araç yandı
İLGİLİ HABER
Artvinde seyir halindeki araç yandı Artvin’de seyir halindeki araç yandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.