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Seyir halindeki servis minibüsü alev aldı, ilk müdahale vatandaşlardan geldi

Seyir halindeki servis minibüsü alev aldı, ilk müdahale vatandaşlardan geldi
Seyir halindeki servis minibüsü alev aldı, ilk müdahale vatandaşlardan geldi

Bursa’da seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı. Yanan minibüse ilk müdahale bir evin üçüncü katından hortumla su sıkan yaşlı kadından geldi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Gür Caddesinde meydana geldi. Seyir halindeki içi boş servis minibüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa bir süre sonra dumanların yerini alevler aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan minibüse ilk müdahale vatandaşlardan ve bir evin üçüncü katında oturan yaşlı kadından geldi. Su hortumuyla üçüncü kattan su sıkarak yanan minibüse müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 15 dakikalık bir çalışma sonucu yangını söndürmeyi başardı. Yangında şans eseri minibüsün boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.  

Hakan Gönül - Fatih Çapkın
 

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