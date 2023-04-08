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Seyir halindeki ticari araç, alev topuna döndü

Seyir halindeki ticari araç, alev topuna döndü
Seyir halindeki ticari araç, alev topuna döndü

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde olan bir ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle cayır cayır yandı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Söke-Kuşadası yolu üzeri Granta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası istikametine seyir halinde olan ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yolda alev topuna döndü. Bir anda alevlerin yükseldiği aracın sürücüsü kendini zorlukla dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangında araç tamamenküledönerken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Levent Tuncer
 

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