Seyir halindeki tır alev yandı

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Halil İbrahim G., idaresindeki 66 SB 860 plakalı tırda yangın meydana geldi. Şambayat Beldesi yakınlarında çıkan yangını fark eden sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirip alevlere de müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alev alan tır söndürüldü. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar sonrası belirlenecek.

Cihan Kizir

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