Seyir halindeki tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Kaza, D-100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet K. idaresindeki 14 DJ 843 plakalı Volvo marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte devrildi. Tırın devrildiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından, yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Emrah Dursun

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