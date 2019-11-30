İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Karabük-Çankırı Karayolunda seyir halinde olan tır henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A yönetimindeki 34 EH 3943 plakalı tır, Gerede'den Eskipazar ilçesi istikametine seyir halindeyken İsmetpaşa mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark edip tırı yolun kenarına çeken sürücü, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın çekici ve dorseyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken çekici ve dorse tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Çay paketleri ve poşetleri taşıyan tırın İstanbul'dan hareketle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'ye seyir halinde olduğu öğrenildi.

Rıdvan Bostancı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.