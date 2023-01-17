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Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin yabancı uyruklu sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri ile kuzey gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, batı gişelerinden kuzey gişeleri istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu Muhammed Kahiya (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, önünde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Meydana gelen feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Said Vakkas Yağcı - İbrahim Halil Aslan

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