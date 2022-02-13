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Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda tıra arkadan çarpan otomobil takla attı. Kazada ters dönen otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu Düziçi gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 80 ACB 530 plakalı Tofaş otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Emre İçli idaresindeki 02 HN 262 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı.

Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle otomobilden çıkartılan sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü ambulansa Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Merden İslah

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