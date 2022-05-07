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Seyir halindeki tıra çarpan Smart marka otomobilin sürücüsü sıkıştı

Seyir halindeki tıra çarpan Smart marka otomobilin sürücüsü sıkıştı
Seyir halindeki tıra çarpan Smart marka otomobilin sürücüsü sıkıştı

Kocaeli’de arkadan tıra çarpan sürücü, Smart marka otomobilin içerisinde sıkıştı. Sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi D-100 Otoyolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.D., 16 BRV 67 plakalı Smart marka mini otomobil, önünde seyir halinde olan 41 AIZ 600 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle M.S.D, otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekiplerince sürücü M.S.D., sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazadan dolayı yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Taşören - Mehmet Ekrem Ceylan

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