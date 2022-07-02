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Seyir halindeki tırın motorunda yangın çıktı

Seyir halindeki tırın motorunda yangın çıktı
Seyir halindeki tırın motorunda yangın çıktı

Kocaeli’de seyir halinde olan tırın motor kısmında yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Seyir halindeki tırın motorunda yangın çıktı - Tıkla İzle

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Gültepe tesislerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FLG 728 plakalı Mercedes marka tır sürücüsü K.K., tesislere yanaştığı sırada tırın motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan indi.

Çevredeki vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi, ayrıca yangın tüpüyle olaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Şans eseri yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik
 

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