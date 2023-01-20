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Seyir halindeki vinç küle döndü

Seyir halindeki vinç küle döndü
Seyir halindeki vinç küle döndü

Nevşehir’den Kayseri’ye giderken alev alan vinç küle döndü.

Seyir halindeki vinç küle döndü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Atakan Ş.'nin kullandığı 27.99.10 plakalı vincin motor kısmında seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşların ikazıyla vinci yol kenarına çekerek duran sürücü Atakan Ş. durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Asım Çapacı
 

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