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Seyir halindeyken alev aldı

Seyir halindeyken alev aldı
Seyir halindeyken alev aldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Gümbet kavşağından geçen 48 TP 626 plakalı otomobil, bir anda alev aldı. Aracından duman çıktığını gören otomobil sürücüsü Suat Ozansoy aracını hemen yol kenarına çekerek aracı söndürmeye çalıştı. Motor kısmı alev topuna dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Olay yerine Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede söndürülen araç büyük çaplı maddi hasar oluştuğu görüldü.

Eren Ayhan
 

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