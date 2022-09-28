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Seyir halindeyken yanan minibüsün şoförü son anda kurtuldu

Seyir halindeyken yanan minibüsün şoförü son anda kurtuldu
Seyir halindeyken yanan minibüsün şoförü son anda kurtuldu

Eskişehir’de seyir halindeyken alev aldığı öğrenilen minibüsün sürücüsü son anda kendini dışarı atarak yangının ortasında kalmaktan kurtuldu.

Olay, dün gece Eskişehir-Afyonkarahisar yolu Sivrihisar yakınları Gülçayır Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan kiralandığı öğrenilen 50 BC 675 plakalı minibüs seyir halindeyken bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü R.K. ise kendisini son anda dışarı attı. Minibüsün motor kısmında başlayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta büyük maddi hasar oluştu.

Bekir Sıttık Sağlam
 

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