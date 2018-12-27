Seyir halindeyken yanan otomobil hurdaya döndü

Edinilen bilgilere göre, Düzce'de D-100 karayolu Hal Kavşağı'nda Selahattin Akgümüş'e ait 81 DZ 244 plakalı otomobili kullanan oğlu Fatih Akgümüş seyir halindeyken birden otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden Fatih Akgümüş hemen otomobili yolun kenarına çekerek park etti ve dumanlara müdahale etmeye çalıştı. Ancak alev alan otomobile müdahale edemeyen Fatih Akgümüş, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini aradı. Ancak alevler bütün otomobili sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangı sonucu otomobil hurdaya döndü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Ali Yıldız -Selçuk Akyol

