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Şeyma Subaşı: '17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım arkadaşlar'

Şeyma Subaşı: '17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım arkadaşlar'
Şeyma Subaşı: '17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım arkadaşlar'

Bir süredir evinde karantinada olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden market alışverişine çıktığı anı paylaştı.

 Subaşı paylaşımının altına ”17 gün sonra ilk defa! dışarı çıktım arkadaşlar, eldivenlerim ve maskemle market alışverişi yapıp eve döndüm. Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım” ifadelerini kullandı.
Bir süredir evinde karantina da olan Şeyma Subaşı 17 gün sonra markete çıktığına dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Subaşı paylaşımında, “17 gün sonra ilk defa! dışarı çıktım arkadaşlar, eldivenlerim ve maskemle market alışverişi yapıp eve döndüm. Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım. Evet bunu ben sizlere söylüyorum ve bir süre daha söylemeye devam edeceğim. Evde Kalalım Türkiye lütfen” ifadelerini kullandı.

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