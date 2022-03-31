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Şeyma'nın cesedi bulunmuştu...Kayıp sevgilisinden hala haber yok!

Şeyma'nın cesedi bulunmuştu...Kayıp sevgilisinden hala haber yok!
Şeyma'nın cesedi bulunmuştu...Kayıp sevgilisinden hala haber yok!

Kırşehir'de 7 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmalarına katılan kayıp şahsın ağabeyi Duran Aydoğan, kardeşinin bulunması için bölgede çalışma yürüten ekip sayısının attırılmasını istedi.

Şeyma'nın cesedi bulunmuştu...Kayıp sevgilisinden hala haber yok! - Tıkla İzle

Bölgede yapılan arama çalışmasına katılan Duran Aydoğan, "Kardeşim bir haftadır kayıp su altı aramaları devam ediyor ama ekip yetersiz. Sarıyahşi Barajı bölgesinde bugün sadece 2 dalgıç vardı. Diğer ekipler ise ip çekerek yardımcı oluyorlardı. Ekiplerin fazlalaştırılarak kardeşimin bulunmasını istiyorum. Tek isteğim kardeşimin bulunarak bize teslim edilmesi. Arama çalışmaları yapılıyor ama kardeşim ölü mü sağ mı onu dahi bilmiyoruz. Günlerdir arama yapılıyor ama bir sonuca ulaşılamadı. Ekipleri fazlalaştırarak daha iyi haber almak isiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan Aydoğan'ın (21) bulunması için merkeze bağlı Kortulu Köyü civarında çalışmalar devam ediyor.

Enderhan Öz
 

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