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Seyrantepe TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Seyrantepe TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Seyrantepe TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde emniyet şeridinde seyreden motosikletteki iki genç, başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan taksiye yandan çarptı. Kaza sonucu yere savrularak metrelerce sürüklenen gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır şekilde yaralandı. Çanakkale’den yoğun bakımdan çıkan 6 aylık çocuğunu ziyarete geldiği öğrenilen taksici ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Selimcan Çakar arkadaşı Yaser Gazioğlu ile birlikte 09 AHF 852 plakalı motosiklete bindi. İki arkadaş otoyolda emniyete şeridinden seyrettiği esnada Can Yıldız idaresindeki 17 T 0329 plakalı taksiye, bir başka araç çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan taksiye emniyet şeridinde seyreden motosikletliler çarptı. Kaza sonucu yere savrulan Çakar ve Gazioğlu metrelerce sürüklendi.

Motosikletli genç öldü, arkadaşı ağır yaralı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralılar Çakar ve Gazioğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Selimcan Çakar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Gazioğlu'nun ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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