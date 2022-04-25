İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seyredene bedava, koparana 109 bin 593 lira ceza

Seyredene bedava, koparana 109 bin 593 lira ceza
Seyredene bedava, koparana 109 bin 593 lira ceza

Van'ın Gevaş ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte, doğa harikası ağlayan gelin olarak adlandırılan eşsiz güzellik sunan ters laleler doyumsuz bir görüntü oluşturuyor. Ters laleleri koparmanın cezası ise 109 bin 593 lira oldu.

Seyredene bedava, koparana 109 bin 593 lira ceza - Tıkla İzle

Havaların ısınmasıyla birlikte Gevaş ilçesinde doğa harikası bitkiler ortaya çıkmaya başladı. Her yıl boy gösteren ve ağlayan gelin olarak adlandırılan eşsiz güzellik sunan ters laleler doyumsuz bir görüntü oluşturuyor. Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesindeki kabristanda doğal olarak yetişen ters laleler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dağ, vadiler ve kabristanlarda yetişen ve eşsiz güzelliğiyle büyüleyen ters laleler mest eden görüntüler oluşturuyor. Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara ise 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 109 bin 593 lira para cezası uygulanıyor.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Endemik bir tür olan ve halk arasında "Ağlayan gelin'' olarak da bilinen ters lalelerin koparılması kesinlikle yasaktır. Ters laleleri koparanlara Van İl Şube Müdürlüğümüz tarafından, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 109 bin 593 TL idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

Şükrü Akyüz - Sabahattin İdiz
 

İLGİLİ HABER
Ağlayan gelin çiçeğini koparmanın cezası 80 bin TL Ağlayan gelin çiçeğini koparmanın cezası 80 bin TL
İLGİLİ HABER
Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL
İLGİLİ HABER
Çeşmedeki kum zambakları çiçek açtı: Koparmanın cezası 80 bin TL Çeşme'deki kum zambakları çiçek açtı: Koparmanın cezası 80 bin TL

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.