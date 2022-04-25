Seyredene bedava, koparana 109 bin 593 lira ceza

Havaların ısınmasıyla birlikte Gevaş ilçesinde doğa harikası bitkiler ortaya çıkmaya başladı. Her yıl boy gösteren ve ağlayan gelin olarak adlandırılan eşsiz güzellik sunan ters laleler doyumsuz bir görüntü oluşturuyor. Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesindeki kabristanda doğal olarak yetişen ters laleler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dağ, vadiler ve kabristanlarda yetişen ve eşsiz güzelliğiyle büyüleyen ters laleler mest eden görüntüler oluşturuyor. Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara ise 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 109 bin 593 lira para cezası uygulanıyor.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Endemik bir tür olan ve halk arasında "Ağlayan gelin'' olarak da bilinen ters lalelerin koparılması kesinlikle yasaktır. Ters laleleri koparanlara Van İl Şube Müdürlüğümüz tarafından, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 109 bin 593 TL idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

Şükrü Akyüz - Sabahattin İdiz



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