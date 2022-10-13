Seyyar minibüsteki lazer işlemi, bir çocuk annesi kadına hayatının pişmanlığını yaşattı

Konyaaltı ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Hicran Çukur (44), göz kapaklarını kaldırmak ve yüzündeki hafif lekelerin gidermek için eşiyle birlikte sosyal medyada dermatolog olarak reklamlarını gördüğü R. G. ile iletişime girdi. Manavgat'a giden çiftten Hicran Çukur'a, R. G.'nin güzellik merkezine çevirdiği minibüs içerisinde göz kapakları ve hafif lekeleri için 2 seans plazma pen işlemi uygulandı. Uygulama sonrası lekelerin arttığını fark eden Çukur, evinden çıkamaz hale geldi. Çukur, avukatı aracılığıyla R. G. hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser - Fırat Demir

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