İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seyyar satıcı zabıta tartışması kanlı bitti: 4'ü zabıta 7 yaralı

Seyyar satıcı zabıta tartışması kanlı bitti: 4'ü zabıta 7 yaralı
Seyyar satıcı zabıta tartışması kanlı bitti: 4'ü zabıta 7 yaralı

Malatya’da zabıtalarla tartışan seyyar satıcı pompalı tüfekle 4’ü zabıta 7 kişiyi yaraladı.

Seyyar satıcı zabıta tartışması kanlı bitti: 4’ü zabıta 7 yaralı - Tıkla İzle

15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede aracıyla satış yapan seyyar satıcı A.K.'ye (22) zabıta ekipleri uyarıda bulundu. Ekiplerin uyarısı sonrası bölgeyi terk etmeyen A.K. ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası bölgeden ayrılan A.K. daha sonra geldiği olay yerinde aracında aldığı pompalı tüfekle zabıtaların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu zabıtalardan A. T. G. , F. Ş., H. K., K. T. ile bölgedeki bir çay ocağında bulunan müşterilerden H K., H.H., A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi.

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen

İLGİLİ HABER
Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
İLGİLİ HABER
Fransada tartışmalı emeklilik reformu protestosu: Binlerce işçi greve gitti Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu protestosu: Binlerce işçi greve gitti
İLGİLİ HABER
Rizede tartışmanın sonu kanla bitti: 1 yaralı Rize'de tartışmanın sonu kanla bitti: 1 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.