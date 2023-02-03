Seyyar satıcı zabıta tartışması kanlı bitti: 4'ü zabıta 7 yaralı

15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede aracıyla satış yapan seyyar satıcı A.K.'ye (22) zabıta ekipleri uyarıda bulundu. Ekiplerin uyarısı sonrası bölgeyi terk etmeyen A.K. ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası bölgeden ayrılan A.K. daha sonra geldiği olay yerinde aracında aldığı pompalı tüfekle zabıtaların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu zabıtalardan A. T. G. , F. Ş., H. K., K. T. ile bölgedeki bir çay ocağında bulunan müşterilerden H K., H.H., A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi.

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen

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