İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyyar satıcının karpuzlarını sel alıp götürdü

Seyyar satıcının karpuzlarını sel alıp götürdü
Seyyar satıcının karpuzlarını sel alıp götürdü

Adana'da 4 bin lira borçla satın alıp kaldırımda satan seyyar satıcının karpuzları, dün aniden bastıran şiddetli yağmurda sele kapılıp gitti.

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde dün öğleden sonra aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur hayatı felç etti. Yolda ve parklarda pek çok araç sular altında kalıp sürüklenirken, Çukurova ilçesinde kaldırımda karpuz satan Yaşar Sancar adlı seyyar satıcının karpuzları da sele kapıldı. 4 bin lira borçlanıp satın aldığı karpuzları sele kapılıp giden seyyar Yaşar Sancar neye uğradığını şaşırdı. Yaşar Sancar'ın, sular çekildikten sonra karpuzlarından bulabildiklerini çevreden toparlayıp tekrar çadırına getirdi. Kimi vatandaşlar da buldukları karpuzu yol kenarlarına bırakırken kimisi de satıcının çadırına getirdi.

Sancar, öğleden sonra aniden yağmur başladığını daha sonrada sel olduğunu kendisi canını zor kurtardığını ancak karpuzlarının tamamının selde gittiğini belirterek, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben karpuzları 4 bin lira borçlanıp almıştım. Karpuzları satıp borcumu ödeyecektim. Bir tane bile karpuz kalmadı" dedi.

Fatih Keçe

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.