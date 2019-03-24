Seyyar tatlı arabası ile girdiği D100'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ekrem A. (32) idaresindeki 41 H 6045 plakalı otomobil ile seyir halindeyken plakası belirlenemeyen bir araç kendisini sıkıştırdı. Kendisini sıkıştıran araca çarpmak istemeyen Ekrem K. emniyet şeridine geçti. Emniyet şeridine geçen otomobil, karşı yönden seyyar tatlı arabası ile gelen 16 yaşındaki Hebun K.'ye çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanan genç, demir bariyerlerin üzerinden yolun kenarına savruldu.

Aracını durduran Ekrem A. ve araçta bulunan vatandaşlar, Hebun K.'nin ağır yaralandığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipler tarafından Hebun K. ambulansa alınarak ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Hebun K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Hebun K.'ye çarpan otomobilde bulunan şahıslar ise büyük panik yaşadı.

Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında Hebun K.'ye çarpan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Kanber - Cihan Atik