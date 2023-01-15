Seyyar tezgahtan patronluğa uzanan başarı hikayesi

Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Şerif Aydınlık yaklaşık beş yıl seyyar tezgah üzerinde kurum üzüm satışı yaptıktan sonra 2015 yılında arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurarak kendi işini kurmak için ilk adımı attı.

2016 yılında başvurusu kabul gören Aydınlık, kurumdan aldığı hibe desteği ile yaklaşık 2 bin metre kare alan üzerine kurduğu kayısı çekirdeği işletme tesisinde kuru kayısı, kayısı çekirdeği ile kuru üzüm gibi ürenler üzerine çalışmalara başlayarak kendi işinin patronu oldu.

“10 yıl önce seyyar araba ile başladım”

Yaşadıkları bölgenin üretilen üzüm ile öne çıkan bir bölge olduğunu kaydederek sektöre üzüm ticareti yaparak başladığını ifade eden Aydınlık, “Köyümüzde üzüm meşhurdu biz de işe üzüm alım satımı ile başladık. Zamanla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) destek sağladığını duyduk ve 2015 yılında TKDK'ya başvurduk. 2016 yılında dosyamız onaylandı. Tesisin yapımına başladık ve 2018 yılında faaliyete geçtik. Çekirdek, kayısı, üzüm alıyoruz işliyoruz ve satışını yapıyoruz. Hem bölge halkına hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyoruz. İşimiz mevsimlik olduğu için sezona göre yaklaşık 50 işçiyi istihdam ederken 6 kişi ise sürekli olarak çalışıyor. Üzümü, kayısıyı, çekirdeği alıyoruz tesisimizde işliyoruz satışa hazır hale getiriyoruz iç piyasaya sunuyoruz. Üzüm ve kayısı satışına seyyar araçla başladım. Köyden toptan aldığım üzümleri el arabasıyla satıyorduk. Daha sonra araba aldık öyle dağıtıma başladık. TKDK'dan aldığımız destekle işleri ilerletip daha iyi duruma geldik“ dedi.

“Hedefimiz ürünlerimizi yurtdışı ihracatı”

Yaklaşık 2 bin metre bir alan üzerinde faaliyet gösterdiklerini aktaran Aydınlık, ”Üzüm ve kayısı mevsimlik, kayısıyı ağustos ve ekim ayı arasında vatandaşlardan topluyoruz depoluyoruz ve yaklaşık üç ay onun işlemesini yapıyoruz. Kuru üzüm ise eylül ve ekim ayında sezonu başlıyor o aylarda da üzüme yöneliyoruz. Üzümü toplayıp işliyoruz. Diğer aylarda ise kuru kayısı üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz, büyümek şuan iç piyasaya satış yapıyoruz. İşlerimiz yolunda giderse hedefimiz ürünlerimizi ihraç etmek“ ifadelerini kullandı.

“Kuru meyveye talep çok satışlarımız iyi”

Şerif Aydınlık ile 10 yıldır birlikte çalıştıklarını ifade eden Ali Rıza Palancı ise “İşimize ilk üzüm satımı ile başladık. Daha sonra da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurarak hibe aldık ve işimizi büyüttük. Tesisimizde kuru üzüm, kayısı ve çekirdek işleniyor ve satışı yapılıyor. Ürünlerimizi toptan olarak satıyoruz. Yıllık bazda 100 ton kuru üzüm işleyerek kilogramını 60 TL den, 250 ton çekirdek işleyerek kilogramını 100 TL den satışa sunuyor bunlara ilaveten de 100 ton civarında kuru kayısı satışı yapıyoruz. Kuru meyveye talep çok satışlarımız iyi” diye konuştu.



Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.