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Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı

Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı
Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, oyunu Beykoz'da kullandı.

Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı - Tıkla İzle

Sabah saat 08.15 sıralarında Sedat Simavi Ortaokuluna gelen ünlü sanatçı Sezen Aksu, oy kullanmak için sıraya girdi. Sırada beklerken vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren ünlü sanatçı, daha sonra kabine girip oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Aksu, ayrılırken de yine vatandaşların isteğini kırmayarak, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ahmet Emin Şentürk
 

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