Sezen Aksu'ya tepkiler dinmiyor

Aksu'nun hakaret içeren şarkı sözlerinden sonra bazı televizyon kanallarından ünlü sanatçıya yasaklar gelmeye başladı. Türk Müzik Birliği televizyonu Sezen Aksu'ya hiçbir şekilde yer vermeyeceklerini açıkladı.

Sezen Aksu'ya hiçbir şekilde yer vermeyeceklerini söyleyen kanalın genel müdürü Amil İsmayılov, sanatçının şarkılarına yasak koyduklarını dile getirerek, "Sözde sanatçı bozuntuları dini ve manevi değerlere saldırarak şöhret peşinde koşmayı moda etmişler. Kur'an'a, peygamberlere, kitaplara, dinlere uzanan diller durmuyor. Ama isim kullanarak şarkıya konu etmek hadsizlik. Biz hiç bir milletin değerlerine dil uzatmaz, alay etmeyiz. Sosyal paylaşım sitelerinden tut da kitap ve film olsun, şarkı sözleri ve ya şiir olsun kimse düşünce ve ifade özgürlüğünü bahane ederek milletlerin mukaddesatına, kutsal değerlerine, din ve peygamberlere karşı aşağılayıcı bir dil kullanamaz, yapılırsa bunu adı ahlaksızlıktır" dedi.