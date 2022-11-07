Sezgin Tanrıkulu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan fezleke hazırladı

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Tanrıkulu'nun 20 Ekim'de sosyal medya hesabından, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" şeklindeki paylaşımı nakledildi.

CHP Milletvekili Tanrıkulu'nun paylaşımının terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu belirtilen fezlekede, Tanrıkulu'nun "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğini ifade edildi. Fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ahmet Furkan Gülap



Ahmet Furkan Gülap

ANKARA (İHA) -

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