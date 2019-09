Sezon başından beri ilk kez bol avlanan hamsi tezgahları süslemeye başladı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denize açılan tekneler bugüne kadar umduğunu bulamadı. Ağlara az miktarda takılan balıklarla ayakta durmaya çalışan balıkçılar sezondan endişe duyarken, balık satıcıları ise yıllar sonra ilk kez bu sezon yerli hamsinin bu kadar erken ve bol çıktığını söylüyor.

Trabzon Balık Hali'ndeki balık satıcılarından Mehmetcan Örseloğlu, deniz suyu sıcaklığı nedeniyle balığın soğuk suları tercih ettiğini söyledi.

Örseloğlu, “Şu an tezgahları sadece hamsi süslüyor. O da balığın olmayışından dolayı. Çok enteresan bir durum. En son 2004 yılında böyle bir olay olmuştu. Sanki deniz ikiye yarıldı balık kayboldu. Palamut var o da ince. Şu an ki palamutlar 200-300 gram normalde 600-800 gram olması gerekir” dedi.

Hamsinin erken çıkmasının balıkçılar açısından iyi olmadığını ifade eden Örseloğlu, “Hamsinin erken çıkması kötü oldu. Palamut zaten yok. İster istemez hamsi avlanacak. Dolayısıyla sezon erken bitecek gibi düşünüyorum. Hamsi ilk kez bugün bu kadar bol geldi. Balığın olmayışında deniz suyu sıcaklığının faktörü çok büyük. Deniz sıcaklığı şu an 27 derece, 17-18 derece olması gerekir. Dolayısıyla sular sıcak olduğundan balık soğuk sulara kaçıyor. Hamsinin kilosunu iriliğine göre 5-10 TL arası değişiyor” diye konuştu.

Yasak 1-2 ay daha uzatılsın

Balık satıcılarından Ayhan Keleş'te küçük balıkların tutularak piyasaya sürüldüğünü belirterek balıkların büyümesi için av yasağının 1-2 ay daha uzatılması gerektiğini söyledi.

Hem kendilerinin hem de vatandaşın ince hamsi ve çok küçük olan palamuttan memnun olmadığını belirten Keleş, “Hamsinin erken olması bizim için iyi olmadı. Yetkililerden isteğimiz balık yasağının 1-2 ay daha ileriye atmaları. Çünkü balıklar çok küçük. Yavru balıkları tutarak piyasaya sürüyorlar. Dolayısıyla vatandaşta bu durumdan memnun değil. Bugün hamsi bol geldi ancak ince. Biz biraz daha büyümesini istiyoruz. Vatandaşta iri hamsi yesin. Erken olmasının sonu iyi değil. İleriki günlerde olmayacağını gösteriyor. Bu sezon zaten palamut da olmadı” ifadelerini kullandı.

Bekir Koca - Ozan Köse