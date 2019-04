Sezonun ilk Osmanlı çileği çıktı, fiyatı el yakıyor

Padişah sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden olan Osmanlı Çileği ile ün yapan Kdz. Ereğli'de ziraat çileği ilk meyvesini verdi. Seralarda üretilen çilek pazarlar ve manavlarda 10-15 TL'den satışa çıktı.

Yaklaşık 15 yıl önce demir çelik fabrikasından emekli olduktan sonra bahçesinde sebze ve meyve yetiştirmeye başlayan İsmet Koç yaklaşık 60 metre kare serada ekili olan çilekten haftada 500 kilogram kadar meyve aldığını ve kilosu 10'TL'den haftada 5 bin, ayda ise ortalama 20-25 bin TL gelir elde ettiklerini söyledi. 2 çocuk babası İsmet Koç eşi ile birlikte çalışarak her türlü sebze ve meyvenin yanı sıra tavuk yetiştirerek ciddi paralar kazandıklarını anlatan Koç, sebze ve meyve fiyatlarının insanların üretime yönelmediği sürece daha da yükselebileceğini ifade etti.

Ekonomik olarak ihtiyacı olmamasına rağmen üretmekten vazgeçmediğini ve yaşadığı Kışla mahallesinde herkesi üretime teşvik etmeye çalıştığını dile getiren Koç, tarlası, bahçesi olmasına rağmen işsiz gezen gençlere çok kızdığını vurguladı. Koç, konuşmasında “Ereğli'de şu an çilek çıktı. Nerede çıktı, çalışan yerde çıktı, tembellerde çıkmadı. Bakın bizim çileğimiz çıktı. Çileğin kilosu şu anda 10 Türk Lirası. Bak burada şu an çilek toplayan yok. Benim iki tane torunum var. Hanımım torunlara bakıyor, ben çilek topluyorum. İnsanlar tembelleşmiş her yerde diyor ki ‘şuan iş yok.' Evet, doğru iş yok. Ama sen iş aramazsan, kovalamazsan olmaz ki. Şimdi dolaşıyorum arkadaşlarla beraber işte iş yok, yandık gittik diyor. Kardeşim neden yanıyorsun, neden tutuşuyorsun? Herkes alışmış beleşten para kazanmaya. Arkadaşlar böyle beleşten para kazanma yok. İsmet Koç gibi üreteceksiniz, parayı kazanacaksınız alnınızın teriyle. Bakın İsmet Ağabeyiniz ne yapmış? Çilek yapmış, sera yapmış. Şu seranın içinde haftada 500 kilo çilek çıktı. 10 ile çarpsan ne yapar? 5 bin Türk Lirası yapar, ayda ne kadar yapar? 25 bin Türk Lirası yapar. Diyecekler ki her sezon çilek olur mu? Bir sezon olmazsa diğer sezon olur. Bir sezonda evin harçlığını çıkartırsın. Ben hanımımı buradan bireysel emekli yaptım. Hanımı her ay çilek, biber, patlıcan dikiyor, bireysel emekliliğe para ödüyorum. 800 lira ödüyorum, devlette 125 lira para ödüyor yani bin Türk lirası, böyle bolluk var mı arkadaşlar? Pazarda bir domatesin, soğanın, patatesin parası çok diyorsunuz. Arkadaşlar, 15 lira değil 25 lira olmazsa üzülürüm. Neden? Çünkü üretmiyorsun arkadaşım. Bakın bu işin tek yolu üretmek. Üretirseniz ucuzlar. Kışla mahallesinde benim gibi 10 kişi çilek üretse bu çilek pazarda 5 liraya düşer. Sen yapma, ben yapmayayım sonra İsmet abi çilek ver. Kardeşim çilek 15 lirada olur 20 lirada olur ama hep beraber üretirsek bu iş aşağıya düşer. Ben mutluyum, çoluğumla, çocuğumla ailemle beraber mahallece mutluyuz. Benim mahallemde herkes çalışır. Kimisi biber diker, kimisi patlıcan diker kimisi tavuk bakar. Yani benim mahallemde herkes çalışır. Benim görevim insanları tetiklemek. Görevim insanlara doğruları söylemek, amacım bu. Bu dönemde ki Antalya'da yetişen ziraat çileği, bunda sonra 10-15 güne kadar alo çileği çıkacak. Ondan sonra Ereğli'nin Osmanlı Çileği çıkıyor. Fakat Ereğli'de Osmanlı Çileği çok az. Erdemir sağ olsun Çilek Derneği Başkanımız, arkadaşlarımız, kaymakamımız olsun, belediye başkanımız sağ olsun çilek bahçesi kurdular. Orada Osmanlı çileğimiz hazır ama daha yaygınlaşmadı. Yaygınlaşacak ama insanlar çalışmıyor. Bizden sonra ki nesil artık tembel olmuş. Herkesin elinde bilgisayar, telefon. Şimdi millet diyor ki para yok, iş yok ama en garibanın elinde en kaliteli telefon. Üretmezsen, tüketirsen yok olur kardeşim. Üreteceğiz, hep beraber üreteceğiz. Bir olacağız diri olacağız hep birlikte Ereğli olacağız arkadaşım bu işin başka yolu yok.”

Çilek üreticisi İsmet Koç işsiz olduğunu belirten gençlere tarıma yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Vedat Kılıç