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SGK açıkladı: 'Haber gerçeği yansıtmıyor'

SGK açıkladı: 'Haber gerçeği yansıtmıyor'
SGK açıkladı: 'Haber gerçeği yansıtmıyor'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK), ‘Çalışan Emekliye Kötü Haber’ başlığıyla çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SGK, bazı basın-yayın organlarında ‘SGK'da çok konuşulacak çalışma' şeklinde yer alan haberlere ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Emin Kuvat


 

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