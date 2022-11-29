SGK, emekli olursam ne kadar maaş alırım sorgulama!

'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?' sorusu, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının gündeme gelmesiyle birlikte şu günlerde oldukça merak konusu olmuş durumda. EYT yasası ile beraber, 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar emekli olabilecek. Çıkması beklenen yasa öncesi SGK yeni bir hizmetini vatamdaşların erişimine açtı. 'Emekli maaşı hesaplama robotu' sayesinde vatandaşlar emekli olunca tahmini olarak ne kadar maaş alabileceklerini sistem üzerinden sorgulayabiliyorlar.

SGK 4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILABİLİR?

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girdikten sonra T.C Kimlik numarası,SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgileri. Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

SGK 4B EMEKLİ MAAŞI MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILABİLİR?

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

SGK 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:Doğum tarihi,Cinsiyet,4A çalışma süresi, başlangıç ve bitiş tarihini girdikten sonra hesaplamanızı yapabilirsiniz.

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

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