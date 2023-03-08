SGK: 'EYT'nin 3 yıldan az hizmeti bulunan çalışanları kapsamadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır'

SGK, bazı gazetelerde, 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti olan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberlerin yer aldığı aktarıldı. Resmi Gazete'de 3 Mart tarihinde 7438 sayılı Kanunla yayımlanan EYT düzenlemesiyle hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalıların yaş koşulunun kaldırıldığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunda 'EYT Düzenlemesi' olarak adlandırılan Kanunun 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır.”

Kemal Diri



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