Sgk Heyeti'nden Ato Başkanı Baran'a ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ve Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu ile birlikte ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ile ATO Yönetim Kurulu üyesi Halil İlik de yer aldı.

Ziyarette konuşan Baran, sosyal güvenlik sistemindeki dönüşüm ve dijitalleşmeyle birlikte SGK tarafından sunulan hizmetlerin kalitesindeki artışa dikkat çekti. SGK primleri erken ödemelerinde indirim sisteminin başarılı uygulaması için SGK Başkanı Yılmaz'a teşekkür eden Baran, “Üyelerimiz SGK prim ödemelerini kredi kartı ile yaptıklarında fark alınmaması konusunda taleplerini bizlere ilettiler” sözleriyle ATO üyelerinin bu konudaki taleplerini de aktardı. Baran, SGK Primlerini düzenli ödeyen üyelere verilen teşekkür belgesinden de söz ederek, “Primlerini düzenli ödeyen üyelerimize SGK tarafından gönderilen teşekkür belgesi, üyelerimiz açısından teşvik edici ve sevindirici oldu” diye konuştu.

SGK Başkanı İsmail Yılmaz da konuşmasında, Baran'ın önerisine ilişkin çalışma yapabileceklerini bildirdi. Sosyal Güvenlik Haftası vesilesiyle, bir araya geldikleri kurum ve kuruluşlardan görüş ve öneri aldıklarını kaydeden Yılmaz, “Vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5'lik indirimin de dâhil olduğu 21 ayrı teşvik uyguluyoruz. 22'sinin de hazırlıkları devam ediyor” diye konuştu.

Yılmaz, otomasyon altyapısında gerçekleştirdikleri iyileşme sayesinde yapılandırma çalışmalarını e-devlet ve internet sitesi üzerinden yürüttüklerini ve başvuruların yüzde 85 oranında elektronik olarak yapıldığını anlattı. Yılmaz konuşmasında SGK'nın kurumsallaşma çalışmaları hakkında da bilgi verdi.



