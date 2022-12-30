SGK merkezleri cumartesi günü de açık olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan (SGK) yapılan açıklamada , "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31 Aralık Cumartesi saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 arasında hizmet verecektir" ifadeleri yer aldı.

Kemal Diri



İLGİLİ HABER Küçükçekmece’de EYT yoğunluğu ikinci gününde de devam ediyor

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.