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SGK merkezleri cumartesi günü de açık olacak

SGK merkezleri cumartesi günü de açık olacak
SGK merkezleri cumartesi günü de açık olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Merkezlerinin cumartesi günü açık olacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan (SGK) yapılan açıklamada , "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31 Aralık Cumartesi saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 arasında hizmet verecektir" ifadeleri yer aldı.

Kemal Diri
 

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