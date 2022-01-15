SGK, vatandaşların doğru bilgiyi öğrenmesi için yeni program hayata geçirdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşın doğru ve birincil kaynaktan bilgiye ulaşmasını sağlamak için yeni bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda, yaşlılık aylığı, malullük, hastalık hali, analık hali, iş kazası, meslek hastalığı, isteğe bağlı sigorta kolları, emeklilik, ölen sigortalının hak sahipleri, yurt dışı işlemleri, primsiz aylıklar, emeklilikten sonra tekrar çalışma, Genel Sağlık Sigortası ve çalışma hayatı ile ilgili tüm sorulara ve daha fazlasına sosyal güvenlik uzmanları cevap verecek. Program da zaman zaman vatandaşlara da mikrofon uzatılarak sosyal güvenlik hakkında doğru bilinen yanlışların da gün yüzüne çıkması sağlanacak. Kaynağından gelen doğru bilgi ise anında kolay ve anlaşılır bir şekilde izleyici ile buluşacak.

Yeni programın ismi için anket düzenlendi

Sosyal medya platformlarında yayımlanacak yeni programın ismi için anket düzenlendi. Vatandaşlar, SGK'ya Sorun, Bir Soru Bir Cevap, Sosyal Güvenlik Saati, Bir Bilene Soralım olarak belirlenen bu dört isimden birini seçecek. Yapılacak anket sonrasında en çok oyu alan isim programa adını verecek. Anket sonrasında ise program SGK Youtube sayfasında ve sosyal medya sayfalarında yayımlanacak.

Anket sonucunun perşembe günü belli olması bekleniyor. SGK sosyal medya hesaplarından her hafta cumartesi günü paylaşılacak yeni programın ilk bölümü ise 22 Ocak Cumartesi günü yayımlanacak.

Mustafa Cenik

