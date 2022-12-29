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SGK'dan EYT'li vatandaşların aylık talebinde bulunmasıyla ilgili açıklama

SGK'dan EYT'li vatandaşların aylık talebinde bulunmasıyla ilgili açıklama
SGK'dan EYT'li vatandaşların aylık talebinde bulunmasıyla ilgili açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşın SGK’dan aylık talebinde bulunduğu, ancak SGK’nın kanunun yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemini yapmasının yasal olarak mümkün olmadığı belirtildi.

SGK Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları paylaşılan EYT düzenlemesinin henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşın gerek e-Devlet, gerekse doğrudan başvuru yolu ile SGK'dan aylık talebinde bulunduğu belirtildi. EYT ile ilgili kanunun yürürlüğe girmeden yapılan taleplere istinaden SGK tarafından aylık bağlama işlemi yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığının vurgulandığı açıklamada, "İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır" denildi.

Ayrıca SGK'nın açıklamasında, yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesinin sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacağı ifade edildi.

Huzeyfe Tarık Yaman

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