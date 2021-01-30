SGK'ya borçlu işveren ve sigortalılara son çağrı

SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunun süresinin uzatıldığını hatırlatarak, "30 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından yapılandırma için son başvuru tarihi, 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksitin son ödeme tarihi ise 28 Şubat 2021 tarihinden 31 Mart 2021 tarihine uzatılmıştır'' dedi. SGK'ya borçlu işveren ve sigortalıların, 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait SGK alacaklarının yapılandırma kapsamında olduğunu belirten Göktaş, "7256 yapılandırmaya uzatma dahil son başvuru tarihi 1 Şubat 2021'dir. İşveren ve sigortalılarımızın müracaatlarını bekliyor bu fırsatları kaçırmayın diyoruz. Başvurularınızı 1 Şubat 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceğiniz gibi, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik kurumu birimlerine de yapılabilirsiniz. Yaşanmakta olan pandemi süreci nedeniyle işveren ve sigortalılarımıza, yapılandırma müracaatlarını e-sigorta kanalıyla veya e-devlet yoluyla yapmalarını tavsiye ediyoruz. Borcunu peşin ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, ilk iki taksit süresi içinde taksitle ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'si siliniyor. Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir" dedi.

Yapılandırma ile sağlanan avantajlar

Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalıların geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına Yİ-ÜFE uygulanacağından ekonomik olarak daha uygun şartlarda ödeme imkanına kavuşacaklarının altını çizen Göktaş, "Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabilecektir. Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenlerimiz; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmekte, borçlularımıza uygulanması gereken icra işlemleri durdurulmakta, ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilmektedir" dedi.

Protokol ile sigortalılara, kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildi

İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, protokol ile sigortalılara, kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildiğini belirterek, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi iş birliği protokolü imzalandığını ve Protokol ile yapılandırılan borcun peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Mart'a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanarak ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, banka kredisi ile emeklilik imkanı kavuşacaklardır" dedi.