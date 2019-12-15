Shane Larkin A Milli Takım'a doğru!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Daha önce yaptğı açıklamada A Milli Basketbol Takımı için oynayabileceğini söyleyen ABD'li oyun kurucu Shane Larkin, ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil ışık yaktı.

'Biz gereğini yaparız'

Cumhurbaşka Erdoğan "Larkin'in vatandaşlığı konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketbolcuyu Milli Takımımızda görmek isteriz' ifadelerini kullandı.

Serhat Ural