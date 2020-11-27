İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Shane Larkin ilk milli maçına çıktı

Shane Larkin ilk milli maçına çıktı
Shane Larkin ilk milli maçına çıktı

Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcu Shane Larkin, milli forma ile ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı. Larkin, 31 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 5 asistlik performans sergiledi.

A Milli Basketbol Takımı'nın ABD asıllı oyuncusu Shane Larkin milli takım ile ilk karşılaşmasını oynadı. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sinan Erdem Spor Salonu'nda Hırvatistan ile karşılaştığı müsabakada görev alan Larkin, 31 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 5 asist ve 1 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

28 yaşındaki basketbolcu dün akşam Anadolu Efes'in THY Euroleague'de Sırbistan'daki Kızılyıldız karşılaşmasında da oynamıştı.

Oğuzhan Ort
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.