Shane Larkin: 'Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim'

Anadolu Efes'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcusu Shane Larkin, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi. Larkin, korona virüs nedeniyle basketbola verilen arada çalışmalarını ABD'de sürdürdüğünü açıkladı.

27 yaşındaki basketbolcu, Türkçe bazı kelimeler öğrendiğini ifade ederek, "Favori kelimem 'Kolay gelsin'. Bunu çok sık kullanıyorum. Türkçe'de daha akıcı olmak isterdim ama zor dil" şeklinde konuştu. Larkin, 'Hangi Türkçe ismi seçerdin' sorusuna, ise, "Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim. Birçok insan bana Şahin diyor" diye konuştu.

Yıldız basketbolcu, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile çalışmaktan büyük keyif aldığını da sözlerine ekledi. Başarılı oyuncu, maçlardan sonra evde tekrarları izlediğini ve nerelerde hata yaptığını gördüğünü ifade etti.

Anadolu Efes'teki geleceği hakkında da konuşan Larkin, "Efes benim en uzun süre oynadığım takım. Çok güzel şeyler yaşadık. Kalbimde önemli bir yerde. Burada olmaktan çok mutluyum ancak gelecekte ne olur bilmiyorum ama şu anda tek düşündüğüm takımda başarılı olmak" açıklamasında bulundu.

Shane Larkin gelecekte antrenör olarak bir planın olmadığı fakat gelecek yıllarda belki bunun değişebileceğini söyledi.

A Milli Basketbol Takımı'nda henüz oynayamadığını belirten 27 yaşındaki basketbolcu, takımın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu vurguladı. Türkiye'deki favori yemekleri de açıklayan Larkin, köfte ve mantıyı sevdiğini, tatlılardan da baklava beğendiğini belirtti.

Yıldız basketbolcu ayrıca ABD'li efsane oyuncu Allen Iverson'ı örnek aldığını açıkladı.